Getty komt met AI-tool voor materiaal uit eigen beeldbank

De aanbieder van foto- en videomateriaal Getty Images komt met een nieuwe tool die op basis van kunstmatige intelligentie (AI) afbeeldingen genereert met materiaal uit zijn eigen beeldbank. Daarmee wil het Amerikaanse bedrijf het mogelijk maken om AI-beelden te maken zonder dat mensen zich zorgen hoeven te maken over de eigendomsrechten die normaal gesproken vaak op foto’s en video’s zitten.

Getty ontwikkelt de toepassing met chipmaker Nvidia. Volgens topman Craig Peters gebruikt de tool geen nieuwsfoto’s, maar alleen beelden uit de zogeheten creatieve beeldbank. Dit moet voorkomen dat gebruikers deepfakes maken. Dat zijn foto’s of video’s die zijn bewerkt met AI waarin het lijkt alsof mensen iets zeggen of doen wat ze niet echt hebben gezegd of gedaan.

Bedrijven die AI willen gebruiken om nieuwe afbeeldingen te maken voor bijvoorbeeld advertenties, maken zich volgens Peters zorgen over onder meer boetes. Dat komt doordat het bij AI niet duidelijk is van wie het door AI gegeneerde materiaal is en aan wie iemand toestemming moet vragen om het materiaal te gebruiken. Getty wil kunstenaars en andere mensen compenseren wiens beelden zijn gebruikt om het AI-model te trainen.

Getty heeft zich al eens gemengd in rechtszaken over het eigendom van foto’s. Zo heeft het bedrijf, dat de rechten van miljoenen foto’s bezit, eerder Stability AI aangeklaagd vanwege het gebruik van foto’s zonder toestemming. Stability AI is de eigenaar van Stable Diffusion, een al bestaande tool waarmee mensen foto’s kunnen genereren met kunstmatige intelligentie.