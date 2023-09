Netflix omhoog op Wall Street na akkoord Hollywood-schrijvers

Het Amerikaanse mediabedrijf Netflix won maandag ruim 1 procent aan beurswaarde na het voorlopige akkoord tussen de stakende scriptschrijvers met de grote Hollywoodstudio’s. Beleggers reageren positief. Als de 11.500 leden van schrijversvakbond WGA akkoord gaan met de deal, zullen zij na bijna 150 dagen staken weer aan het werk gaan.

Op Wall Street is er ook aandacht voor Amazon dat aankondigde 4 miljard dollar te investeren in Anthropic, een start-up op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het webwinkelconcern denkt daarmee een strategische slag te slaan en beleggers zetten het aandeel 0,1 procent hoger.

Ook Microsoft was in het nieuws vanwege AI. Analisten van de firma Guggenheim hebben vanwege de kansen met AI hun advies voor aandelen van het softwarebedrijf verhoogd. Guggenheim raadt beleggers nu niet meer aan om hun stukken van Microsoft in de verkoop te doen. Daardoor is er geen enkele grote beleggingsadviseur meer die een zogeheten sell-advies voor Microsoft hanteert. Desondanks ging het aandeel 0,3 procent omlaag.

Booking Holdings, het concern achter hotelwebsite Booking.com, noteerde 1,3 procent lager. De Europese Commissie blokkeert de overname door Booking.com van het Zweedse onlinereisbureau Etraveli. De deal, waarmee ruim 1,6 miljard euro zou zijn gemoeid, zou de onderneming te machtig maken. Het dagelijks bestuur van de EU gaat zelden over tot het verbieden van een overname. Booking heeft al laten weten het besluit van de commissie te zullen aanvechten.

De belangrijkste graadmeters op de beurzen in New York gingen net als in Europa en Aziƫ omlaag. De Dow-Jonesindex leverde in de eerste handelsminuten 0,2 procent in tot 33.895 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 4309 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,4 procent tot 13.160 punten.

Beleggers kijken deze beursweek vooral uit naar nieuwe macro-economische rapporten. Die maken duidelijk of centralebankiers succes hebben bij het bestrijden van te sterke prijsstijgingen. Vorige week stonden financiƫle markten voor een groot deel in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank liet de rente ongewijzigd, maar kwam ook met prognoses waaruit bleek dat de rentes langer dan verwacht hoog zullen blijven. Dat laatste is iets waar beleggers niet blij mee zijn.