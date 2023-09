Rentevrees leidt tot rode koersen op Damrak

De beurzen op het Damrak zijn op de eerste handelsdag van de week met verliezen geëindigd. Aanleiding lijkt de rentevrees die vorige week de kop opstak. Toen spraken drie beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank uit dat de rente van de Federal Reserve mogelijk verder omhoog moet om de inflatie terug te dringen.

De Fed-beleidsmakers meldden eerder dat zij er niet zeker van zijn dat de inflatiestrijd al voorbij is. Vorige week hield de centrale bank van de Verenigde Staten de rente nog onveranderd. In de anderhalf jaar daarvoor werd de rente in elf stappen duurder gemaakt om prijsstijgingen af te remmen. Daarmee staat het belangrijkste rentetarief op het hoogste niveau sinds 2001. Ook gaf de Fed aan dat deze waarschijnlijk nog lang hoog zal blijven.

De AEX-index verloor 0,5 procent tot 726,64 punten en de MidKap leverde 1 procent in tot 834,19 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1 procent.

Ajax (plus 2,3 procent) behoorde maandag tot de winnaars op Beursplein 5. Beleggers kauwden na op de rellen die zondag ontstonden bij de Johan Cruijff ArenA. Daar werd de Klassieker tegen Feyenoord na een klein uur spelen gestaakt, waarna hooligans de hoofdingang van het stadion bestormden. Verder is dit weekend bekend geworden dat de beursgenoteerde voetbalclub per direct de samenwerking heeft beëindigd met de in opspraak geraakte directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

Air France-KLM daalde 3,7 procent. De Franse krant La Tribune meldde op basis van bronnen dat het luchtvaartconcern vijftig vliegtuigen van het type A350 wil kopen van Airbus. Daarnaast stelde KLM een akkoord op hoofdlijnen te hebben gesloten voor een nieuwe cao met pilotenvakbond VNV. Een werkonderbreking door de vliegers, die voor maandag gepland stond, ging daardoor niet door.

De luchtvaartcombinatie werd onderaan de MidKap vergezeld door Aperam (min 3,5 procent). De producent van roestvrijstaal kampt met operationele problemen bij zijn vestiging in Châtelet, nabij Charleroi. Ook is Aperam pessimistischer geworden over zijn prestaties over het derde kwartaal. Zo ervaart het bedrijf hinder van een productieonderbreking in de fabriek in het Belgische Genk, met volumeverlies tot gevolg.

De euro was 1,0589 dollar waard, tegen 1,0662 dollar bij het slot van de beurzen in Europa op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 89,54 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 92,95 dollar per vat.