Staat nog voor minder dan de helft eigenaar van ABN AMRO

Het aandelenbelang van de Staat in ABN AMRO is onder de 50 procent gezakt. Dat meldt minister Sigrid Kaag (Financiën) aan de Tweede Kamer. Zij kondigde in februari al aan dat het resterende belang van toen iets meer dan 56 procent geleidelijk zou worden afgebouwd tot net onder de 50 procent.

Hoeveel dit verkoopprogramma de staatskas oplevert, is nog niet bekend omdat het nog niet helemaal is afgerond. Kaag merkt alvast op dat door de opbrengst de staatsschuld weliswaar afneemt, maar dat dit niet betekent dat het demissionaire kabinet meer bestedingsruimte krijgt.

Het aandeelhouderschap van de overheid in de bank is een erfenis uit de mondiale financiële crisis in 2008. Het Belgisch-Nederlandse Fortis was destijds in grote moeilijkheden geraakt, mede door de te dure overname van de Nederlandse tak van ABN AMRO. De crisis verergerde die problemen, waardoor de beurskoers plots hard onderuitging.

Het toenmalige kabinet met Wouter Bos als minister van Financiën betaalde tientallen miljarden om de Nederlandse delen van het financiële concern te redden. De verzekeringsactiviteiten werden al tussen 2016 en 2017 onder de naam ASR volledig naar de beurs gebracht.