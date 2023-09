Wall Street terughoudend, beleggers wachten op nieuwe rentehints

De beurzen in New York waren maandag de gehele dag voornamelijk terughoudend, om uiteindelijk hoger te sluiten. Beleggers lijken uit te kijken naar nieuwe macro-economische rapporten die later deze week verschijnen. Daaruit wordt mogelijk duidelijk in hoeverre het beleid van de Amerikaanse centrale bank effect sorteert. Vorige week liet de Federal Reserve de rente nog ongewijzigd, al bleek uit prognoses dat de rentes mogelijk langer dan verwacht hoog zullen blijven.

De rentevrees stak daardoor voor het weekend al de kop op. Het rentetarief heeft inmiddels het hoogste niveau sinds 2001 bereikt. Maar verschillende Fed-beleidsmakers spraken uit dat de rente mogelijk nog verder omhoog moet om de inflatie terug te dringen.

De Dow-Jonesindex sloot de handelsdag 0,1 procent hoger af op 34.006,88 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 4337,44 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,5 procent tot 13.271,32 punten. Gedurende de dag bereikten beide indices nog het laagste niveau sinds juni.

Streamingdienst Netflix steeg 1,3 procent. Beleggers leken positief te reageren op het voorlopige akkoord dat is bereikt tussen stakende scriptschrijvers en de grote Hollywoodstudio’s. Als de leden van schrijversvakbond WGA het akkoord goedkeuren, zullen zij na bijna 150 dagen staken het werk weer oppakken. Warner Bros. Discovery en Walt Disney wisten niet te profiteren van de voorlopige overeenkomst en daalden respectievelijk 4 procent en 0,3 procent. Paramount Global steeg licht, met 0,2 procent.

Olieconcern Chevron steeg 1,5 procent. Topman Mike Wirth hield op een congres in Oklahoma City een pleidooi voor consistenter energiebeleid in de Verenigde Staten. “We hebben echt meer consistentie, meer voorspelbaar en duurzaam beleid nodig om de grootste sector van onze economie en de grootste hefboom voor onze voortdurende wereldwijde concurrentiekracht mogelijk te maken”, aldus de topman.

Ook Amazon stond tussen de stijgers (plus 1,7 procent). Het webwinkelconcern kondigde aan 4 miljard dollar te investeren in Anthropic. Dat is een startup op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Amazon krijgt volgens beide bedrijven een meerderheidsbelang in de startup en wil de concurrentiestrijd aangaan met andere bedrijven die innoveren met AI.

De euro was 1.0591 dollar waard, tegen 1,0589 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 89,97 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 93,43 dollar per vat.