Zelfstandige pakketbezorgers in hoger beroep over tarieven PostNL

De vereniging voor zelfstandige pakketbezorgers BVPD gaat in hoger beroep in een zaak tegen PostNL omdat de organisatie het niet eens is met de tarieven van het post- en pakketbedrijf. “Van PostNL mag geëist worden dat ze als voormalig staatsbedrijf met extreme marktmacht zich maatschappelijk zorgvuldig opstelt en eerlijke tarieven hanteert”, laat advocaat Danny Snijders van de pakketbezorgers weten.

In december oordeelde de rechter in Den Haag nog dat PostNL een bezorgbedrijf uit Nieuw-Vennep niet met terugwerkende kracht hogere tarieven hoefde te betalen. De zaak was aangespannen door de BVPD. De vereniging wilde de vermeende onderbetaling door PostNL aan alle zelfstandige pakketbezorgers aan de kaak stellen, maar daar kon de rechter niet over oordelen.

De rechter vond het ook niet duidelijk in hoeverre het bezorgbedrijf in kwestie had geleden onder de lage tarieven die PostNL zou betalen. Die informatie had het bezorgbedrijf namelijk niet aangeleverd, waarmee ook niet bewezen werd dat de onderneming in de knel zat of zou komen.

Snijders zegt er vertrouwen in te hebben dat het gerechtshof Den Haag in het hoger beroep tot andere conclusies zal komen. “De rechter moet uiteindelijk een doodsimpele vraag beantwoorden. Vinden we nu echt dat een dergelijk systeem van uitknijpen, gebaseerd op de enorme machtspositie van PostNL over haar onderaannemers, in Nederland thuishoort?” Het is nog niet bekend wanneer de beroepszaak dient.