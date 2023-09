Amerikaanse toezichthouder beschuldigt Amazon van monopoliegedrag

De Amerikaanse mededingingswaakhond FTC beschuldigt Amazon van monopoliegedrag op het gebied van onlinemarktplaatsen. Volgens de toezichthouder, die hierbij samen optrekt met zeventien Amerikaanse staten, dwingt Amazon verkopers op zijn platform in feite om gebruik te maken van de eigen logistieke diensten en bezorgdiensten. In ruil daarvoor worden hun producten dan prominent op Amazon geplaatst. Ook wordt het Amazon kwalijk genomen dat het bedrijf verkopers straft die voor hun waar lagere prijzen hanteren op concurrerende sites.

“Amazon is een monopolist en exploiteert zijn monopolies op een manier waardoor consumenten en verkopers meer moeten betalen voor slechtere dienstverlening”, heeft FTC-voorzitter Lina Khan gezegd op een persconferentie. Volgens haar zijn verkopers die actief zijn op het platform van Amazon aantoonbaar de dupe. Van elke 2 dollar die ze verdienen zou nu 1 dollar naar Amazon gaan.

De rechtszaak is al de vierde die de FTC dit jaar heeft aangespannen tegen Amazon. Zo waren er eerder al klachten over het niet verwijderen van bepaalde gegevens van kinderen en vermeende spionage via Amazons Ring-deurbellen en -camera’s. Ook heeft de FTC Amazon aangeklaagd omdat het concern het opzettelijk moeilijk zou maken voor consumenten om een Prime-lidmaatschap op te zeggen. Volgens kenners onderstreept de opstelling van de FTC ook de vastberadenheid van de regering-Biden om de grote macht van met name techbedrijven aan te vechten.

Amazon en andere grote techbedrijven liggen om hun dominante marktpositie onder een vergrootglas, zowel in de VS als in de Europese Unie. Eind vorig jaar ontliep Amazon in Europa nog een mogelijke miljardenboete. Het bedrijf beloofde de Europese concurrentieregels beter na te leven. Dit wilde Amazon doen door bijvoorbeeld geen gegevens van andere verkopers meer te gebruiken om zijn eigen merken te verbeteren en sommige verkopers niet langer voor te trekken.