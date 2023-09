ASMI trekt aandacht op Damrak met hogere omzetverwachting

Chipbedrijf ASMI kan dinsdagochtend op de aandelenbeurs in Amsterdam op belangstelling rekenen. De toeleverancier voor chipfabrikanten verhoogde de eigen omzetverwachtingen voor 2025 en hield vast aan de eerder geraamde winstmarges voor de komende paar jaar.

ASMI houdt vandaag zijn beleggersdag, waarop het Almeerse bedrijf de markten een update geeft over de te volgen strategie in de komende jaren. In een aankondigend bericht stelt topman Benjamin Loh dat ASMI op koers blijft om zijn doelstellingen te halen, ondanks de economisch slechtere tijden en een dip in de chipmarkt.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis maakte bekend een nieuwe opdracht binnen te hebben gehaald. Het bedrijf helpt in opdracht van de Amerikaanse staat Georgia mee aan een onderzoek dat moet uitwijzen wat nodig is om inwoners van de stad Atlanta minder met de auto te laten rijden.

De algehele stemming op de aandelenbeurzen lijkt wat somber. In AziĆ« en AustraliĆ« stonden de belangrijkste graadmeters op verlies, met een min van zo’n 1 procent. De beurs in Hongkong zakte zo’n 0,8 procent en de beurs in Sydney ging zo’n 0,5 procent omlaag. Vroege indicatoren wijzen op een openingsverlies voor de AEX in Amsterdam.

In China speelden zorgen rond de met schulden overladen vastgoedsector een rol bij de verliezen. Het al jaren wankele vastgoedconcern Evergrande heeft de betalingstermijn voor bepaalde rentes op obligaties gemist. Ook zijn leidinggevenden van Evergrande in hechtenis genomen.

Beleggers verwerken ook de boodschap van de Amerikaanse Federal Reserve en andere centrale banken dat de rentes waarschijnlijk langer hoog blijven dan eerder aangenomen. Daardoor stijgen ook de rentes op obligaties, wat aandelen relatief minder aantrekkelijk maakt.

Diezelfde ‘rentevrees’ zette de AEX en andere bekende Europese graadmeters voor de aandelenbeurzen maandag al voor verliezen. De AEX-index verloor 0,5 procent tot 726,64 punten en de MidKap leverde 1 procent in tot 834,19 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1 procent.

De olieprijzen daalden in de ochtend licht. De euro stond een fractie lager ten opzichte van de dollar op 1,0585 dollar.