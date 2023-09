ASMI verliest op lagere aandelenbeurs in Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met verliezen aan een nieuwe handelssessie begonnen. Bij beleggers leeft nog altijd de vrees voor een langere periode van hogere rentes, die de waarde van aandelen drukken. Op het Damrak ging de aandacht ook uit naar de nieuwe verwachtingen die chipbedrijf ASMI in de aanloop naar zijn beleggersdag uitsprak.

De toeleverancier voor chipfabrikanten verhoogde de eigen omzetverwachtingen voor 2025 en hield vast aan de eerder geraamde winstmarges voor de komende paar jaar. Benjamin Loh benadrukte daarbij dat ASMI op koers blijft om zijn doelstellingen te halen, ondanks de economisch slechtere tijden en een dip in de chipmarkt.

Beleggers reageerden niet enthousiast op het bericht. Het aandeel verloor zo’n 4 procent, wat ook kan komen door de rentevrees. Andere chipbedrijven als Besi (min 1,9 procent) en ASML (min 1,8 procent) zakten ook en behoorden samen met ASMI tot de grootste verliezers.

De AEX verloor in de openingsminuten 0,7 procent tot 721,53 punten. Daarbij was Philips een van de weinige winnaars bij de hoofdfondsen. Het medisch technologiebedrijf stond met een winst van 1,2 procent bovenaan in de AEX.

De MidKap zakte 0,7 procent tot 828,27 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot zo’n 0,8 procent.

Arcadis (min 0,6 procent) bewoog amper op het nieuws dat het bedrijf een nieuwe opdracht heeft binnengehaald in de Amerikaanse staat Georgia. Daar onderzoekt het Nederlandse advies- en ingenieursbureau manieren om inwoners van de stad Atlanta minder vaak in hun eentje met de auto te laten reizen.

In Frankfurt ging chemiebedrijf Evonik 0,7 procent omlaag na de aankondiging van een nieuwe bedrijfsstructuur. Daarbij worden onderdelen van zijn infrastructuurdivisie in de Duitse steden Marl en Wesseling en Antwerpen in Belgiƫ zelfstandige bedrijven.

Op de beurs in Brussel houdt het omvallen van het Mechelse biotechbedrijf Biocartis de gemoederen bezig. De handel in het aandeel is opgeschort.

De ontwikkelaar van moleculaire testen om kanker op te sporen is na aanhoudende financiƫle problemen bezig met een herschikking van de schulden. Daarbij wordt de beursgenoteerde holding opgeheven, waardoor aandeelhouders naar verwachting met lege handen achterblijven.

De olieprijzen daalden licht. Een vat Amerikaanse olie was 1,2 procent minder waard op 88,62 dollar per vat. Brentolie zakte ook 1,2 procent in prijs tot 92,21 dollar per vat. De euro was 1,0575 dollar waard, tegenover 1,0646 dollar een dag eerder.