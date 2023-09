Beleggers schrikken van aankondiging luchtvaartmaatschappij SAS

De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS was dinsdag een grote verliezer op de Europese beurzen. In Stockholm zakte het aandeel zo’n 8 procent nadat SAS bekendmaakte dat de noodlijdende maatschappij meerdere biedingen van potentiële investeerders in overweging neemt. Analisten vrezen dat beleggers die nu aandelen in het bedrijf bezitten, straks mogelijk de dupe zullen zijn omdat de waarde van hun aandelen bij een deal flink kan verwateren.

SAS heeft te maken met financiële problemen en is in de Verenigde Staten zelfs verwikkeld in een zogeheten Chapter 11-procedure voor faillissementsbescherming. De onderneming kampt met schulden en de partijen waarmee wordt gesproken zullen waarschijnlijk met een flinke kapitaalinjectie moeten komen. Daarvoor zullen dan mogelijk nieuwe aandelen worden uitgegeven, die dan naar de nieuwe investeerders gaan.

De belangrijkste graadmeters op de aandelenbeurs in Amsterdam gingen met verliezen de handel uit. Bij beleggers leeft nog altijd de vrees voor een langere periode van hogere rentes, die de waarde van aandelen drukken. De AEX-index verloor 0,7 procent tot 721,43 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 825,61 punten. De beurs in Londen eindigde 0,1 procent hoger en in Parijs liet de hoofdgraadmeter een min van 0,7 procent zien.

De DAX in Frankfurt zakte 1 procent. In Duitsland konden beleggers ook reageren op een somber bericht over de Duitse economie. Persbureau Reuters meldde op basis van ingewijden dat toonaangevende instituten later deze week met de voorspelling naar buiten komen dat de Duitse economie in heel dit jaar 0,6 procent zal krimpen.

Chipbedrijf ASMI (min 1,6 procent) hoorde bij de verliezers aan het Damrak nadat de onderneming met nieuwe verwachtingen was gekomen. De toeleverancier voor chipfabrikanten verhoogde de eigen omzetprognose voor 2025 en hield vast aan de eerder geraamde winstmarges voor de komende paar jaar. Benjamin Loh benadrukte daarbij dat ASMI op koers blijft om zijn doelstellingen te halen, ondanks de economisch slechtere tijden en een dip in de chipmarkt.

Ook andere chipbedrijven gingen omlaag. Besi verloor bijvoorbeeld ruim 4 procent en ASML zakte dik 2 procent. Bekend is dat de koers van de chipbedrijven flink kan bewegen op de rentevrees die op de markten leeft.

De olieprijzen gingen licht omhoog. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent meer waard op 90,38 dollar per vat. Brentolie steeg 0,6 procent in prijs tot 93,81 dollar per vat. De euro was 1,0578 dollar waard, tegenover 1,0646 dollar een dag eerder.