Belgische eigenaar EW koopt ook Happinez en Psychologie Magazine

De van oorsprong Belgische uitgever van tijdschriften Roularta koopt branchegenoot WPG Media. Daarmee haalt de eigenaar van opinieblad EW Magazine bladen als Happinez en Psychologie Magazine binnen.

Roularta is al langer bezig Nederlandse tijdschriftentitels op te kopen. Iets minder dan twee jaar geleden kocht de Belgische mediagroep New Skool Media. Daarmee kwamen naast EW, het voormalige Elsevier Weekblad, ook wetenschapsblad KIJK en wielrennersblad Fiets in handen van Roularta.

WPG Media is onderdeel van het bredere WPG Uitgevers, waar bijvoorbeeld ook de uitgeverijen A.W. Bruna, Bezige Bij , Leopold en opinieblad Vrij Nederland onder vallen. Het Amsterdamse bedrijf wil zich voortaan vooral bezig houden met het uitgeven van boeken, luisterboeken en podcasts en verkoopt daarom een aantal tijdschriften.

Naast Happinez, dat schrijft over spiritualiteit en geluk, en het populair-psychologische magazine Psychologie gaat ook Yoga by Happinez over naar de Nederlandse tak van Roularta Media. Dat bedrijf heeft op dit moment 30 magazinemerken in handen die goed zijn voor een jaaromzet van 70 miljoen euro. De nieuwe overname past in de strategie om op de Nederlandse markt een grote speler te worden op het vlak van magazines, stelt het bedrijf.

Het is niet bekend hoeveel Roularta betaalt voor de drie titels van WPG Uitgevers. De ondernemingsraden van Roularta Media Nederland en WPG Uitgevers moeten nog instemmen met de verkoop.

Eerder dit jaar werd al bekend dat WPG Uitgevers af wil van Vrij Nederland. Dat blad onderzoekt of het mogelijk is om zelfstandig verder te gaan.