Biden brengt ‘historisch’ bezoek aan stakers bij autofabrikanten

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zich in Michigan aangesloten bij stakende medewerkers van autobedrijven. De 80-jarige Democraat droeg een pet met het logo van vakbond UAW en sprak de stakers toe met een megafoon. Hij verklaarde dat de medewerkers van Ford, General Motors (GM) en Stellantis een forse loonsverhoging verdienen.

Biden hield zijn toehoorders voor dat hun werkgevers goede zaken doen. “En dat zou ook voor jullie moeten gelden”, vond de president, die werd toegejuicht door de menigte. Het Witte Huis noemde het bezoek alvast historisch. “Het is de eerste keer in moderne tijden dat een zittende president zo’n bijeenkomst van stakers heeft bezocht”, zei woordvoerster Karine Jean-Pierre.

De president hoopt volgend jaar herkozen te worden en wil laten zien dat hij pro-vakbonden is. Hij liet zich vergezellen door vakbondschef Shawn Fain van vakbond UAW, de United Auto Workers. De bond geeft normaliter politieke steun aan Democratische presidentskandidaten, maar onthield die eerder dit jaar voor Biden. Dat had volgens Amerikaanse media te maken met zorgen over de transitie naar elektrische auto’s.

De Republikeinse rivaal van Biden, Donald Trump, heeft ook een bezoek aan Michigan gepland. Hij wordt woensdag verwacht in de staat. De oud-president heeft medewerkers van autofabrikanten op sociale media gewaarschuwd dat ze negatieve gevolgen kunnen ondervinden van de duurzaamheidsplannen van Biden. “Denk eraan: hij wil jullie banen afpakken en ze aan China geven.”

Michigan geldt als een ‘swing state’ zonder duidelijke politieke kleur. De staat ging bij presidentsverkiezingen in 2016 naar de Republikein Trump en vier jaar later naar zijn Democratische tegenstander Biden. Vakbondsleden vormen een belangrijke groep kiezers voor de twee politici, die het volgend jaar mogelijk weer tegen elkaar gaan opnemen bij de presidentsverkiezingen.