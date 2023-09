Big Bazar betaalt vlak voor verwacht bankroet toch geen lonen uit

Personeel van Big Bazar heeft maandag toch geen loon uitbetaald gekregen over de maand september. Zo’n overboeking vlak voor het verwachte faillissement van de winkelketen zou kunnen worden gezien als verboden bevoordeling van een groep schuldeisers, geeft de advocaat van het bedrijf aan. Eerder stelde Big Bazar dat de lonen van de circa 1300 medewerkers maandag nog betaald zouden worden.

In een interne mededeling aan het personeel wijt Big Bazar het probleem met de uitbetaling van lonen aan twee schuldeisers, waaronder het voormalige moederbedrijf Mirage. “Helaas moeten we jullie laten weten dat de lonen niet uitbetaald zullen worden. Wij willen dit heel graag voor jullie doen en we beschikken over de middelen om dit nog te kunnen doen voor jullie”, staat in het bericht.

Advocaat Oscar van Oorschot van Big Bazar stelt dat de koopjesketen de medewerkers heel graag wilde uitbetalen. Maar als andere schuldeisers dan het personeel zich benadeeld voelen, dreigt de hele afwikkeling van het verwachte bankroet in een heel negatieve sfeer te beginnen, beargumenteert hij. De advocaat voegt eraan toe dat het personeel altijd zijn loonvorderingen betaald krijgt bij een faillissement.

Big Bazar kreeg maandag voor de derde keer te horen dat de rechter het bedrijf geen periode gunt waarin een deskundige kijkt of een akkoord met schuldeisers mogelijk is. Naar verwachting spreekt de rechtbank Amsterdam dinsdagochtend nog het faillissement uit over het bedrijf, waartegen ruim dertig faillissementsaanvragen liepen.

Vakbond CNV heeft de mededeling over de lonen ook gezien. “Dit is precies waar we ons zorgen over maakten, dat getouwtrek is killing”, zegt vakbondsbestuurder Erik Maas. Hij spreekt ook zijn bewondering uit voor de inzet van het personeel, dat ondanks de grote financiĆ«le problemen door bleef werken voor Big Bazar.