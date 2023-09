Britse waterbedrijven moeten klanten 114 miljoen pond terugbetalen

Verschillende waterbedrijven in het Verenigd Koninkrijk moeten hun klanten 114 miljoen pond (omgerekend 131 miljoen euro) terugbetalen. De bedrijven uit Engeland en Wales hebben bepaalde doelstellingen niet gehaald, meldt toezichthouder Ofwat dinsdag. De terugbetaling zal met de waterrekeningen van volgend jaar worden verrekend.

De waakhond controleerde zeventien bedrijven, onder meer op het aantal lekkages, het terugdringen van vervuilingsincidenten en klantenservice. Slechts vijf van de waterbedrijven haalden hun doelstellingen voor wat betreft het verminderen van vervuiling, de helft voldeed aan de eis voor minder lekkages.

Waterbedrijven in het Verenigd Koninkrijk, die eind jaren tachtig werden geprivatiseerd, krijgen de laatste tijd veel kritiek. Er zijn regelmatig lekkages met rioolwater, dat in rivieren of water voor de kust terechtkomt. Tegelijkertijd stijgen de rekeningen voor waterbedrijven harder dan de inflatie en keerden die bedrijven dividend uit, terwijl ze belangrijke investeringen niet deden.

Een van de bedrijven die nu op de vingers is getikt, is Thames Water. Dit grootste waterbedrijf van het Verenigd Koninkrijk kreeg begin juli een boete van ruim 3 miljoen pond voor het illegaal lozen van rioolwater. Daarnaast dreigde het eerder dit jaar nog te bezwijken onder een schuldenlast van 14 miljard pond, maar het bedrijf werd gered na een investering van 750 miljoen pond.