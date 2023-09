EU-chef: ook Tesla onderzoeken op Chinese subsidies stekkerauto’s

De Europese Commissie wil, naast Chinese autofabrikanten, ook onderzoeken in hoeverre Tesla en Europese automakers oneerlijke subsidies ontvangen in de elektrische auto-industrie in China. Dat zegt Eurocommissaris voor Handel, Valdis Dombrovskis, in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times. Brussel kondigde het onderzoek eerder deze maand aan, uit angst dat de financiƫle steun nadelig kan zijn voor de Europese industrie.

“Strikt genomen gaat het niet alleen om elektrische auto’s van Chinese merken”, zegt Dombrovskis tegen de krant. Maar volgens hem kan het ook gaan om auto’s van andere fabrikanten als die subsidies krijgen voor hun productie. Hij reageerde daarmee op de vraag of Tesla of Geely, grootaandeelhouder van het Zweedse Volvo, mogelijk ook onder het onderzoek vallen. Dombrovskis zegt verder dat de EU “nu waarschijnlijk de grootste markt is die openstaat voor Chinese producenten”. Maar die concurrentie moet volgens hem wel eerlijk zijn.

Persbureau Bloomberg meldt dinsdag op basis van anonieme bronnen dat Tesla waarschijnlijk heeft geprofiteerd van Chinese subsidies. Dat zou blijken uit het bewijs dat is verzameld, in aanloop naar de aankondiging van het onderzoek door de Europese Commissie. Tesla is eind 2020 begonnen met de export van zijn Model 3 uit een fabriek in Shanghai. In de zomer van 2021 noemde Tesla die fabriek al “zijn primaire exporthub”.