FNV: pervers financieel spel over ruggen medewerkers Big Bazar

De eigenaren van Big Bazar en moederbedrijf Mirage Retail Group spelen een pervers financieel spel ten koste van de medewerkers, zegt FNV-bestuurster Linda Vermeulen nadat Big Bazar dinsdag failliet is verklaard. De ongeveer 1300 medewerkers van de koopjesketen zijn daarmee waarschijnlijk hun baan kwijt.

Onder het personeel is volgens Vermeulen veel boosheid. “Deze mensen hebben altijd met hart en ziel gewerkt in de winkels. Zij weten totaal niet waar zij aan toe zijn.”

Kort voordat de rechtbank in Amsterdam het faillissement uitsprak, werd bekend dat medewerkers geen loon hebben gekregen over de maand september. In een interne mededeling zei Big Bazar dat het probleem te wijten is aan twee schuldeisers, onder wie Mirage. Advocaat Oscar van Oorschot van Big Bazar zei daarover dat de keten het personeel heel graag wilde uitbetalen. Maar de afwikkeling van het toen nog verwachte bankroet zou volgens hem in een heel negatieve sfeer beginnen als andere schuldeisers dan werknemers zich benadeeld voelen.

“Het is onbeschaamd hoe de winkeleigenaren nu de rekening neerleggen bij werknemers, maar ook bij de samenleving”, zegt Vermeulen van FNV. Daarmee doelt ze op uitkeringsinstantie UWV, die de lonen van werknemers betaalt na een faillissement. Werkende Nederlanders betalen hieraan mee volgens Vermeulen. “Immers: de loondoorbetaling via het UWV wordt deels betaald van ons gemeenschapsgeld.”

De vakbond wil dat er meer wettelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat mensen in soortgelijke situaties terechtkomen als de medewerkers van Big Bazar. “Een wettelijke maatregel kan zijn om eigenaren van winkelketens die de samenleving zo veel schade toebrengen te verbieden om hiermee door te gaan. Een winkelverbod als het ware”, aldus Vermeulen.

Vakbond CNV had de mededeling over de lonen ook gezien. “Dit is precies waar we ons zorgen over maakten, dat getouwtrek is killing”, zei vakbondsbestuurder Erik Maas vlak voor de bekendmaking van het faillissement. Hij sprak ook zijn bewondering uit voor de inzet van het personeel, dat ondanks de grote financiĆ«le problemen door bleef werken voor Big Bazar.