Holland Casino heeft online last van concurrerende goksites

Holland Casino heeft in het eerste halfjaar duidelijk last gehad van de toegenomen concurrentie van gelegaliseerde goksites. De keten van gokhuizen verdiende in die periode een derde minder aan online gokkers dan in dezelfde periode vorig jaar. Een forse toename van het aantal bezoekers aan de fysieke casino’s compenseerde die problemen.

Holland Casino Online, de goksite van het staatsgokbedrijf, behaalde in de eerste zes maanden van het jaar een omzet van 57,2 miljoen euro. Dat was in de eerste helft van 2022 nog 82,7 miljoen euro.

Sinds het najaar van 2021 kunnen aanbieders van onlinekansspelen in Nederland legaal gokkers aantrekken, zolang ze voldoen aan regels die het risico op gokverslaving moeten beperken. Op dit moment zijn er bijna dertig bedrijven met een vergunning voor het mogelijk maken van online gokken, blijkt uit een lijst van de Kansspelautoriteit.

Holland Casino wijt de afname van de online-inkomsten ook aan “maatschappelijke keuzes” van het staatsbedrijf. In de aanloop naar strengere regels rond reclame voor goksites heeft Holland Casino sommige reclamevormen ingetrokken en zich minder prominent in beeld gebracht bij sportevenementen.

In de ‘stenen’ casino’s ging het juist beter dan een jaar eerder. Er kwamen 2,5 miljoen bezoekers, tegen 1,8 miljoen in het eerste halfjaar van 2022. De omzet steeg met bijna 52 miljoen euro naar 405,3 miljoen euro. De winst voor aftrek van belastingen is met 17,2 miljoen euro ruim verdubbeld.

Gemiddeld besteedden bezoekers 138 euro, een tientje minder dan een jaar eerder. Toch ligt het bedrag een stuk hoger dan voor de coronapandemie.

Holland Casino zegt tegelijkertijd last te hebben van de gestegen inflatie en hogere personeelskosten. Ook moet het bedrijf zijn in de coronacrisis opgebouwde belastingschuld terugbetalen.

“Ik ben tevreden met hoe we ervoor staan als Holland Casino. Toch kunnen we niet rustig achteroverleunen”, stelt financieel directeur Ruud Bergervoet. “De kostenstijgingen zullen de komende jaren ons resultaat blijven drukken, terwijl we bovendien onze corona belastingschuld zullen moeten aflossen. Tegelijk moeten we ook onze investeringen op peil houden om relevant te blijven voor onze gasten.”