Prijsstijgingen landbouwproducten in EU zwakken af

De prijzen van landbouwproducten in de Europese Unie zijn in het tweede kwartaal van dit jaar veel minder sterk gestegen. De wereldmarkt komt tot bedaren na de scherpe prijsstijgingen van de afgelopen tijd, maakt het Europese statistiekbureau Eurostat op uit de cijfers.

Sinds de Russische invasie van Oekraïne, ruim anderhalf jaar geleden, haperde onder meer de aanvoer van graan en werd dat flink duurder. Ook is het Oost-Europese land een belangrijke exporteur van grondstoffen voor veevoer, die na het begin van de oorlog duurder werden. Tuinbouwers hadden ook last van de hoge energie- en kunstmestprijzen. Dat joeg de inflatie aan.

Landbouwproducten waren in de EU afgelopen voorjaar gemiddeld 2 procent duurder dan een jaar eerder, meldt Eurostat. Dat is veel minder dan het kwartaal ervoor, toen de stijging nog 17 procent bedroeg. Het was vooral de droogte die prijzen opdreef, bijvoorbeeld van citrusfruit, olijfolie en aardappelen. Graan werd juist goedkoper.

De prijzen van benodigdheden voor de landbouw, zoals kunstmest, bodemverbeteraars, energie en veevoer, zijn zelfs gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat is voor het eerst in bijna drie jaar, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Boeren kregen met name in Nederland meer lucht. Daar was de daling met 16 procent het scherpst.