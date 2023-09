Reuters: Fransen beoordelen update om stralingsprobleem iPhone 12

De Franse overheid beoordeelt een software-update voor de iPhone 12 die Apple beschikbaar stelt, meldt persbureau Reuters op basis van een ingewijde. Onlangs stelde een toezichthouder in Frankrijk vast dat de elektromagnetische straling van dit type smartphone te hoog is, waarna een tijdelijk verkoopverbod inging. De update die nu bij het ministerie voor Digitale Zaken voorligt, moet dit probleem verhelpen.

Als Apple niet met de update zou komen, dreigde een grote terugroepactie voor de telefoons in Frankrijk. De Franse toezichthouder ANFR meldde eerder deze maand dat het lichaam 5,74 watt aan straling per kilogram lichaamsgewicht opneemt van het iPhone-model, terwijl de Europese norm op 4,0 watt per kilogram ligt. Elektromagnetische straling kan het lichaam opwarmen, daarom zijn er limieten voor blootstelling aan die straling.

Apple heeft nog niet gereageerd tegenover persbureau Reuters.

In Nederland kwam het niet tot een verkoopverbod. De Rijksdienst voor Digitale Infrastructuur (RDI) is bezig om meer duidelijkheid te krijgen over de stralingsrisico’s van de iPhone 12, die in 2020 op de markt kwam. De toezichthouder verwacht deze week de resultaten van dat onderzoek.

Ook in Belgiƫ en Duitsland onderzoeken telecomautoriteiten de mogelijke problemen met de straling. De RDI heeft met deze instanties overlegd.