Tesla omlaag op Wall Street na nieuws Europese Commissie

Tesla hoorde dinsdag bij de verliezers op de Amerikaanse beurzen. Beleggers verwerkten nieuws dat de Europese Commissie, naast Chinese autofabrikanten, ook wil onderzoeken in hoeverre Tesla en Europese automakers oneerlijke subsidies ontvangen in de elektrische auto-industrie in China.

Het aandeel Tesla ging in de eerste handelsminuten circa 1 procent omlaag. Brussel kondigde het onderzoek naar Chinese automakers eerder deze maand aan, uit angst dat de financiĆ«le steun nadelig kan zijn voor de Europese industrie. Maar “strikt genomen gaat het niet alleen om elektrische auto’s van Chinese merken”, zei Eurocommissaris voor Handel, Valdis Dombrovskis, in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times. Dit kan gevolgen hebben voor Tesla, want financieel persbureau Bloomberg meldde op basis van anonieme bronnen dat het bedrijf van topman Elon Musk waarschijnlijk heeft geprofiteerd van Chinese subsidies.

Vaccinmaker Moderna won op zijn beurt licht na een bericht dat de Europese Unie in gesprek is met het bedrijf over een nieuwe deal voor zijn coronavaccins.

De algehele stemming op Wall Street was negatief, omdat beleggers zich zorgen blijven maken over het door de Federal Reserve geschetste vooruitzicht dat de rente waarschijnlijk langer hoog blijft dan eerder aangenomen. De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel in New York 0,4 procent lager op 33.855 punten. De brede S&P 500 verloor 0,6 procent tot 4311 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde ook 0,6 procent in, op 13.190 punten.

Jamie Dimon, topman van de grote bank JPMorgan Chase, verklaarde dat het mogelijk was dat de Amerikaanse rente wel eens zou kunnen oplopen tot 7 procent. Dat komt neer op een zogenoemd worstcasescenario dat zowel voor consumenten als bedrijven erg veel moeilijkheden met zich mee zou brengen.

Daarnaast was er ook nog een waarschuwing van kredietbeoordelaar Moody’s dat een eventuele nieuwe ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid zijn weerslag zou hebben op de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten. Voor het einde van september moeten Democraten en Republikeinen namelijk een akkoord sluiten over een nieuwe federale begroting, maar volgens president Joe Biden ligt een aantal “extreme Republikeinen” dwars.