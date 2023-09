Voor het eerst emissierechten verhandeld op Indonesische beurs

Op de beurs van Jakarta zijn dinsdag voor het eerst CO2-emissierechten verhandeld. Met de emissiehandel hoopt het land energieproducenten te stimuleren om te vergroenen. De elektriciteitsvoorziening in het land leunt nog vooral zwaar op vervuilende kolencentrales. Zij krijgen nu voor het eerst een financiële prikkel om hun uitstoot te verlagen.

Grote energiebedrijven krijgen een uitstootplafond, in combinatie met een aantal gratis rechten. Als ze minder uitstoten, kunnen ze hun overgebleven emissierechten verhandelen op de beurs. De kopers zijn juist partijen die meer uitstootrechten nodig hebben. Dat gaat in eerste instantie tegen een relatief lage prijs van omgerekend 4,25 euro.

Ter vergelijking: in de Europese Unie kosten emissierechten nu rond de 90 euro per ton CO2. In februari kwam de prijs hier voor het eerst boven de 100 euro uit. Dat was enkele jaren geleden ook wel anders. Zes jaar geleden lag de prijs hier net zo laag als nu in Indonesië. Het Europese emissiehandelssysteem ETS zit zo in elkaar dat bedrijven steeds minder rechten gratis krijgen en er dus steeds meer bij moeten kopen als hun uitstoot gelijk blijft. Bij een stijgende prijs voor emissierechten lonen maatregelen die de uitstoot verlagen daardoor steeds meer.

Indonesië heeft internationaal toegezegd dat het in 2060 klimaatneutraal wil zijn. Dat wil zeggen dat de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul moet. Dat doel is nu nog ver weg.

“Dit is nog maar het begin, we verwachten niet direct enorme belangstelling van de binnenlandse markt”, tempert directeur Paul Butarbutar van denktank Indonesia Center for Renewable Energy Studies de verwachtingen voor de korte termijn. Toch hoopt hij dat het systeem in de loop der jaren steeds beter zal gaan werken.