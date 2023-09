Aandacht voor NN en Onward Medical op Amsterdamse beurs

Verzekeraar NN en medisch-technologisch bedrijf Onward Medical weten woensdag de aandacht op zich gericht bij het begin van de handel op de aandelenbeurs in Amsterdam. NN kreeg een tegenvaller te verwerken bij het gerechtshof Den Haag, dat oordeelde dat de verzekeraar jarenlang te veel kosten in rekening heeft gebracht bij klanten met een beleggingsverzekering. Onward Medical meldde juist een succes bij de ontwikkeling van zijn technologie om mensen met een dwarslaesie te helpen.

De uitspraak in het nadeel van NN in de slepende woekerpolisaffaire werd dinsdag na het sluiten van de beurzen bekend. De voorzitter van claimorganisatie Woekerpolis.nl, Ab Flipse, denkt dat het oordeel vermeend gedupeerde klanten van NN zicht geeft op financiële compensatie. Maar de hoogte is onbekend.

Onward Medical meldde de eerste succesvolle plaatsing van zijn apparaat dat bewegingsfuncties in de armen bij mensen met een dwarslaesie zou moeten herstellen. Dat is volgens het bedrijf een primeur.

De algehele stemming op de Europese beurzen lijkt terughoudend. Vroege indicatoren wijzen op een openingsverlies voor de AEX, de bekendste graadmeter voor de aandelenbeurs in Amsterdam.

Dinsdag sloten de Europese aandelenbeurzen overwegend met verlies. Ook in New York daalden de graadmeters fors door de vrees voor een langere periode van hoge rentes.

Beleggers verwerken onder andere het nieuws dat bedrijven in de omvangrijke Chinese industrie hun winsten in augustus weer zagen stijgen. De beurzen in Azië lieten overwegend winsten zien, met een plus van 0,2 procent voor de Nikkei in Tokio en een stijging van 0,6 procent van de beurs in Hongkong. De Kospi in Seoul boekte ook een bescheiden winst, terwijl de beurs in Sydney 0,2 procent verloor.

Ook de Amerikaanse politiek houdt de financiële markten bezig. De Verenigde Staten stevenen deze week af op een zogeheten shutdown, waarbij overheidsdiensten zonder geld komen te zitten door onenigheid tussen Democraten en Republikeinen over een nieuwe begroting. In de Senaat kwamen de partijen weliswaar tot een compromis dat de financiering van federale overheidsdiensten tot medio november gaande moet houden, maar het is nog maar de vraag of het Huis van Afgevaardigden dat akkoord kan bekrachtigen.

Op het Damrak is er verder nog aandacht voor chemicaliëndistributeur IMCD, die een branchegenoot uit Zuid-Korea heeft overgenomen. Betalingsverwerker Adyen beweegt mogelijk op een adviesverhoging bij de bank Barclays.