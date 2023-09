Aandeel Onward wint op Damrak na melding succes bij dwarslaesie

Het Eindhovense medisch-technologisch bedrijf Onward Medical is woensdagochtend op de aandelenbeurs in Brussel omhoog geschoten. Het bedrijf werkt aan technologie die mensen met een dwarslaesie weer moet helpen bewegen en meldde een succes. De algehele stemming op de beurs was voorzichtig positief.

Het aandeel van Onward steeg bijna 10 procent in de openingsminuten. Voor het eerst zorgde een implantaat van het bedrijf ervoor dat een persoon met een dwarslaesie ook in zijn handen bewegingsfuncties terugkreeg, meldde het bedrijf.

Ook verzekeraar NN wist de aandacht op zich gericht en verloor ruim 8 procent in Amsterdam. Dinsdag werd na het sluiten van de reguliere handel bekend dat het gerechtshof van Den Haag in het nadeel van NN heeft geoordeeld in een zaak die een claimorganisatie had aangespannen. Die organisatie, Woekerpolis.nl, vindt dat de verzekeraar jarenlang te veel kosten in rekening bracht bij klanten met een beleggingsverzekering en kreeg daarin gelijk. Dat maakt de weg mogelijk vrij voor een compensatieclaim.

Analisten van de Belgische bank KBC wijzen erop dat de verzekeraar nog geen inschatting kan geven van de financiĆ«le impact van die tegenvaller. “Maar als verdere juridische stappen negatief uitpakken voor NN, kan de impact gemakkelijk in de honderden miljoenen euro’s lopen”, schrijven de volgers van het aandeel.

De AEX begon met een winst van 0,2 procent, op een stand van 722,60 punten. De sterkste stijger was betalingsverwerker Adyen met een plus van zo’n 4 procent. Kenners van de bank Barclays verhoogden hun advies voor het aandeel, dat eerder dit jaar fors aan waarde verloor.

De MidKap steeg een fractie tot 826,06 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,2 procent. Londen zakte een fractie.

Op de beurs in Stockholm verloor modeketen H&M 1,5 procent. De verkoop van kleding zit deze maand in het slop door het warme weer, meldde het bedrijf bij zijn derdekwartaalcijfers. Ook bleef de winstmarge achter bij de eigen doelstelling van het modeconcern.

De euro bleef vrijwel vlak ten opzichte van de dollar en was 1,0568 dollar waard. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent meer waard op 91,14 dollar. Brentolie steeg 0,6 procent in waarde tot 94,53 dollar per vat.