Analisten: woekerpolisclaims kunnen NN en ASR veel geld kosten

Woekerpolisclaims richting Nationale-Nederlanden (NN) en ASR kunnen voor de verzekeraars een flinke kostenpost worden. Een analist van ING denkt dat NN een voorziening rond de 390 miljoen euro zou moeten nemen, voor ASR gaat hij uit van 488 miljoen euro. Kenners van KBC Securities denken ook dat bedragen in de honderden miljoenen euro’s kunnen lopen.

Het gerechtshof in Den Haag is voor beide verzekeraars met uitspraken gekomen, waarvan beleggers flink zijn geschrokken. Op de beurs in Amsterdam gingen NN en ASR woensdag zwaar onderuit.

Volgens het hof heeft NN in het verleden bij mensen met een beleggingsverzekering kosten ingehouden die niet met de klant overeengekomen waren. Dat kan betekenen dat de verzekeraar nog vele duizenden klanten moet gaan compenseren.

Bij ASR speelt een soortgelijk verhaal. Daar gaat het om polissen die zijn verkocht door de Nederlandse activiteiten van Aegon, die recent zijn overgenomen door ASR. In een lijvige uitspraak wordt de verzekeraar op meerdere punten in het ongelijk gesteld en erop gewezen dat vergoedingen op zijn plaats zijn.

“Dit is een signaal naar verzekeraars dat zij niet langer kunnen negeren”, reageert voorzitter Ab Flipse van claimorganisatie Vereniging Woekerpolis.nl. Hoeveel vergoeding gedupeerden precies kunnen verwachten, valt nu nog niet te zeggen.

Jason Kalamboussis van ING rekent voor de NN-zaak met een aanname van 1000 euro per polis. Maar “als het bedrag uiteindelijk dichter bij 2000 euro per polis komt te liggen, dan is onze aanname van 1000 euro te laag”, erkent hij.

Directeur Stef Smit van ConsumentenClaim, dat in opdracht van Woekerpolis.nl de collectieve procedures voert, denkt dat de inschattingen van de ING-analist erg aan de lage kant zijn. “Dat het minimaal om duizenden euro’s per polis gaat, staat wel vast. En dat wordt dan nog verdubbeld door de wettelijke rente.”

De rekensom hangt ook af van hoeveel woekerpolissen gecompenseerd moeten worden. De claimorganisaties stellen dat er in Nederland in de voorbije decennia zo’n 7 miljoen zijn verkocht. ASR zou sinds de overname van de Aegon-activiteiten goed zijn voor 2,4 miljoen stuks. Bij NN zou het gaan om ongeveer 700.000.

Maar over de kwestie wordt al jaren geprocedeerd en het juridisch gesteggel is nog niet afgelopen. De kenners van KBC wijzen erop dat NN al heeft aangekondigd naar de Hoge Raad te stappen, omdat de verzekeraar het niet eens is met de conclusies van het hof.

ASR zegt de uitspraak te bestuderen en heeft nog geen besluit genomen over verdere juridische stappen.