Brand afvalverwerker AVR raakt warmtelevering Eneco en Vattenfall

De grote brand bij afvalverwerker AVR in Rotterdam heeft de levering van warmte aan duizenden woningen geraakt. Energiebedrijven Vattenfall en Eneco gebruiken normaal gesproken de restwarmte die vrijkomt bij de afvalinstallatie voor hun warmtenetten in de stad, maar door de brand is dat nu gestopt. Ze zijn daarom overgestapt op een noodoplossing, laten woordvoerders van de bedrijven weten.

De ongeveer 8000 klanten in Rotterdam-Zuid en Hoogvliet die via Vattenfall stadswarmte krijgen hebben volgens het bedrijf niets gemerkt van de overstap. Waar de warmte eerst afkomstig was van het restafval dat AVR verbrandde, haalt de energieleverancier die warmte sinds de brand van vorige week bij elektriciteitsbedrijf Uniper.

Ook Eneco, dat in Rotterdam verantwoordelijk is voor 46.000 warmteaansluitingen, is sinds het uitbreken van de brand vorige week overgestapt op warmte van Uniper. Het is nog onduidelijk wanneer AVR weer warmte kan leveren voor de stadsverwarming. “We hebben altijd backup-plannen klaarliggen, waarbij we andere warmtebronnen inzetten. Klanten krijgen dus gewoon hun warmte geleverd”, legt een woordvoerster uit.