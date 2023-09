Fabrikanten elektrische auto’s winnen op beurs in New York

De fabrikanten van elektrische auto’s Lucid en Rivian zijn woensdag op de beurs in New York meer waard geworden. Een dag eerder stegen ze ook al door de aanhoudende stakingen bij General Motors, Ford en Stellantis in de staat Michigan. De Amerikaanse president Joe Biden bracht deze week een bezoek aan de stakers en betuigde zijn steun aan hun strijd voor een loonsverhoging, wat wordt gezien als een tegenvaller voor de autofabrikanten.

Lucid en Rivian profiteren mogelijk van de historische werkonderbrekingen bij drie fabrikanten tegelijk. Ze wonnen respectievelijk 1,9 en 0,7 procent in de openingsminuten. Tesla daalde echter 0,7 procent.

De handel op Wall Street stond verder vooral in het teken van een bescheiden herstel na de aanzienlijke verliezen een dag eerder. Toen stak de rentevrees opnieuw de kop op, omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat centrale bankiers de leenkosten langer dan verwacht hoog houden om de inflatie omlaag te krijgen.

Kort na het openen van de handel in New York stond de Dow-Jonesindex een fractie hoger op 33.626 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4283 punten en de techgraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 13.119 punten.

Kledingmerk Levi Strauss (plus 2,6 procent) won enig terrein na een positief analistenrapport van TD Cowen. Het jeansmerk kan volgens kenners van het bureau fors profiteren van zijn naamsbekendheid en internationale karakter.

Speelgoedfabrikant Mattel profiteerde ook van een positief analistenrapport. Zakenbank Morgan Stanley noemt het bedrijf achter onder andere Barbie een van de beste keuzes voor beleggers in de vrijetijdssector. Het aandeel won 4 procent.

Beleggers verwerkten ook enkele nieuwe macro-economische publicaties die voor de openingsbel naar buiten kwamen. Zo werd bekend dat het aantal orders voor duurzame goederen in augustus licht was gestegen, na een daling in de voorgaande maand. Het aantal hypotheekaanvragen daalde juist.