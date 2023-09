Grote terugroepactie auto’s Kia en Hyundai in VS om brandgevaar

De Zuid-Koreaanse autofabrikanten Kia en Hyundai roepen in de Verenigde Staten in totaal 3,37 miljoen auto’s terug naar de garage vanwege gevaar voor brand in de motor. Eigenaren worden gevraagd hun auto’s buiten te parkeren uit de buurt van gebouwen en andere auto’s totdat het probleem is opgelost.

Volgens Kia en Hyundai kan er remvloeistof lekken, wat kortsluiting en vervolgens brand kan veroorzaken. Er zijn meerdere meldingen van brand, rookvorming en het smelten van apparatuur gekomen. De terugroepactie betreft Kia-auto’s die tussen 20210 en 2017 zijn gebouwd en Hyundai-modellen uit de bouwjaren 2011 tot en met 2015.

Bij Kia gaat het om 1,73 miljoen voertuigen van modellen als bijvoorbeeld de Borrego, Cadenza en Sportage. Hyundai haalt 1,64 miljoen wagens terug, van modellen als de Elantra, Genesis en Sonata.

De Amerikaanse verkeerstoezichthouder National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) zegt niet op de hoogte te zijn van crashes, verwondingen of dodelijke ongevallen als gevolg van het defect.