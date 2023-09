Handel aandeel NN kort stilgelegd na koersklap om ‘woekerpolis’

De handel in het aandeel NN op de beurs in Amsterdam is woensdagochtend tijdelijk stilgelegd. De koers van de verzekeraar daalde in korte tijd 14 procent als reactie op een nadelige uitspraak van het gerechtshof Den Haag over beleggingsverzekeringen die NN jarenlang aanbood.

Nadat er weer gehandeld kon worden in het aandeel, stond NN ruim 13 procent lager.

NN heeft in het verleden bij mensen met een beleggingsverzekering kosten ingehouden die niet met de klant overeengekomen waren, concludeerde het gerechtshof dinsdag. Volgens claimorganisatie Woekerpolis.nl is die uitspraak een doorbraak voor vermeend gedupeerde klanten die een compensatie willen.

Het is nog niet bekend wat de financiĆ«le impact voor NN zal zijn voor de uitspraak, die een nieuw hoofdstuk vormt voor de sinds 2006 slepende woekerpolisaffaire. Analisten van KBC schatten in dat het om een bedrag van enkele honderden miljoenen euro’s zou kunnen gaan, als verdere juridische procedures ook in het nadeel van de verzekeraar uitvallen.