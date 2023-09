Honderden mensen weten niet of reis met Vacansoleil kan doorgaan

Honderden mensen die nog op vakantie zouden gaan met Vacansoleil weten niet of hun reis nog doorgaat. Dit meldt een woordvoerder van de aanbieder van campingvakanties, die uitstel van betaling heeft gekregen van de rechter. Vaak is uitstel van betaling de voorbode van een faillissement.

Komend weekend zouden 250 mensen weggaan met Vacansoleil en de weken daarna staan ook nog vakanties gepland. De woordvoerder weet niet hoeveel reizigers er in totaal nog moeten vertrekken. Wel kan hij zeggen dat het aantal vakantiegangers per week afneemt. Hij meldt dat er nog veel onduidelijk is voor klanten die een reis hebben gepland. Mensen die al zijn vertrokken kunnen hun vakantie volgens hem gewoon afmaken. Momenteel staan volgens de zegsman driehonderd gezinnen via Vacansoleil op een camping in Europa.

Bewindvoerders Ben Arends en Lodewijk Hox onderzoeken nu voor Vacansoleil welke toekomstmogelijkheden er voor het bedrijf zijn. Ze willen op korte termijn meer duidelijkheid hebben voor klanten die nog op vakantie gaan of al op vakantie zijn.

Het klantcontactcentrum van de touroperator probeert vakantiegangers te helpen en waar mogelijk maatwerkoplossingen te bieden, meldt Arends. “Omdat het internationale gasten betreft die naar verschillende landen binnen Europa zijn gereisd of nog moeten gaan, is het complex om voor iedereen direct duidelijkheid te bieden.”

Vacansoleil kampt met grote financiƫle moeilijkheden en heeft in het verleden naar eigen zeggen een grote schuldenlast opgebouwd. Na de coronapandemie zakte de verkoop van campingvakanties in en moest de touroperator extra financiering aantrekken. Die schuldenberg is onhoudbaar geworden nu de rentes hard zijn gestegen. Ook de hoge inflatie bracht het bedrijf in de problemen, aldus Vacansoleil.

Mocht Vacansoleil uiteindelijk failliet gaan dan kunnen gedupeerde klanten wel geld terugkrijgen. Het bedrijf is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), die klanten van reisorganisaties een vergoeding biedt als ze omvallen. Volgens een woordvoerder van SGR kunnen klanten in zo’n geval hun volledige bedrag terugkrijgen als zij laten zien dat hun reis niet is uitgevoerd.