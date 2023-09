Hornbach ziet vraag naar klusspullen aantrekken na nat voorjaar

Hornbach zag de vraag naar zijn klus- en tuinproducten in het afgelopen kwartaal aantrekken. De Duitse doe-het-zelfketen zag de verkoop eerder nog teruglopen door het koude en natte voorjaar. Maar het weer werd daarna beter, wat volgens Hornbach uiteindelijk voor een inhaalslag heeft gezorgd. Wel houdt het bedrijf voor de rest van het jaar rekening met verslechterde economische vooruitzichten binnen Europa.

Over het gehele kwartaal, dat liep tot september, bedroeg de omzet voor Hornbach 1,7 miljard euro. Dat is een stijging van ruim 1 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Over het eerste kwartaal daalde de omzet nog met ruim 2 procent. Met name in andere Europese landen dan thuisland Duitsland wist de bouwmarkt meer inkomsten te realiseren.

Dat geldt ook voor Nederland, waar Hornbach zijn marktaandeel nog altijd uitbreidt. Dat groeide in augustus naar ruim 27 procent. “De eerste maanden waren in Nederland erg goed en ook in de zomer zagen we een groei ten opzichte van vorig jaar”, zegt algemeen directeur Evert de Goede van Hornbach Nederland. “We blijven groeien en dat is zeker niet vanzelfsprekend met de aanhoudende macro-economische onzekerheid.”

Onder de streep bleef minder over in vergelijking met vorig jaar. Zo daalde de winst voor aftrek van rente en belastingen in het afgelopen kwartaal met bijna 28 procent tot iets meer dan 92,1 miljoen euro. Hornbach schrijft die daling toe aan de hoge bedrijfskosten, door onder meer de hoge inflatie. Met de huidige economische omstandigheden gaat de bouwmarkt ervan uit dat de omzet in de tweede helft van zijn gebroken boekjaar stabiliseert of net onder het niveau van vorig jaar uitkomt.