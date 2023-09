ING: meeste woningzoekers willen alleen een energiezuinig huis

De meeste woningzoekers kijken alleen nog naar energiezuinige woningen met een hoog energielabel, meldt ING na onderzoek door marktvorser DVJ Insights. De onderzoekers hebben ruim 1100 mensen ondervraagd die binnen twee jaar een huis willen kopen of al een koopwoning bezitten. Sommige ondervraagden willen volgens de bank alleen een woning met label A of hoger.

Energielabels gaan van A tot en met G en geven aan hoe energiezuinig een woning is. Woningen met het label G zijn het minst energiezuinig en woningen met de labels A, B en C worden gezien als energiezuinige en duurzame huizen. Het allerhoogste label is A++++. Verreweg de meeste ondervraagden door DVJ Insights, 86 procent, vinden dat een woning minstens energielabel C moet hebben. Drie op de tien ondervraagden zeggen niet eens te kijken naar woningen die een lager label hebben dan A.

Veel mensen willen volgens ING een huis met een hoog energielabel om kosten te besparen. Een energiezuinige woning verbruikt vaak minder gas dan een woning met een laag label. Sinds de oorlog in Oekraïne is gas flink duurder geworden. Ook comfort en het milieu zijn voor ondervraagden belangrijke redenen om voor een energiezuinige woning te gaan of de woning duurzamer te maken. Dit kan bijvoorbeeld door de woning te isoleren of door zonnepanelen te installeren. Dergelijke maatregelen zorgen er ook voor dat een woning meer waard wordt.

Verder zijn veel ondervraagden bereid om extra te betalen voor een woning met het label C of hoger, aldus ING. De meerderheid wil hiervoor tussen de 2,5 procent en 7,5 procent meer neerleggen.