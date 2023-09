Meer Oekraïense vluchtelingen aan het werk, helft heeft nu baan

Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne dat in Nederland een betaalde baan heeft gevonden is opnieuw toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had de helft van hen, in de leeftijd van 15 tot 65 jaar, op 1 mei werk. Een half jaar eerder was dat nog 44 procent.

Het aandeel Oekraïense vluchtelingen in loondienst steeg in zes maanden tijd het sterkst onder vrouwen, constateert het statistiekbureau. Zo had op 1 november vorig jaar 44 procent van hen werk, begin mei dit jaar was dat 51 procent. Van de mannen had 49 procent een betaalde baan volgens de meest recente cijfers van het CBS.

De meeste vluchtelingen waren werkzaam als oproep- of uitzendkracht. Ook hadden veel mensen een ander tijdelijk dienstverband. Het grootste deel werkte in deeltijd: bijna drie op de tien werkten 30 tot 35 uur. 18 procent van de Oekraïense vluchtelingen had een voltijdbaan van 35 uur of meer, aldus het statistiekbureau.

De meeste mensen hadden een baan in de zakelijke dienstverlening, iets meer dan de helft. Maar omdat ook de uitzendbranche onder deze sector valt, kan het CBS moeilijk nagaan in welke bedrijfstakken Oekraïners uiteindelijk terechtkwamen. Daarnaast is 31 procent van de vluchtelingen uit Oekraïne werkzaam in de handels-, vervoer- en horecasector.

Het CBS merkt op dat Oekraïense vluchtelingen geen werkvergunning nodig hebben om in Nederland te kunnen werken. Daarmee hebben zij een uitzonderingspositie in vergelijking met andere migranten van buiten de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). De EVA is een samenwerkingsverband tussen de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.