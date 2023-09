Ook ASR geraakt door uitspraken gerechtshof rond ‘woekerpolis’

ASR heeft woensdagochtend zo’n 7 procent aan beurswaarde verloren na een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag op dinsdag. De precieze inhoud van die uitspraak is onbekend. Maar de verzekeraar schrijft op zijn website dat het de zaak betreft van vereniging Woekerpolis.nl over drie beleggingsverzekeringen van Aegon, waarvan ASR onlangs de Nederlandse activiteiten overnam.

Specifiek gaat het om de producten Koersplan, Fundplan en Vermogensplan van Aegon, die tot en met 2004 zijn verkocht. ASR zegt de uitspraak zorgvuldig te bestuderen, “waarna wij besluiten of wij in cassatie gaan bij de Hoge Raad”.

De handel in het aandeel NN werd op de beurs woensdagochtend korte tijd stilgelegd. Ook daar was de aanleiding een uitspraak van het gerechtshof. Dat oordeelde dinsdag dat NN in het verleden bij mensen met een beleggingsverzekering kosten heeft ingehouden die niet met de klant overeengekomen waren. Het is nog niet bekend wat de financiƫle impact voor NN zal zijn na de uitspraak.

De zogeheten woekerpolisaffaire speelde in 2006 op. Toen kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Dit bleek al sinds de jaren negentig het geval. Claimorganisaties proberen mogelijke gedupeerden sindsdien ertoe te bewegen om via de rechter schadevergoedingen te eisen bij verzekeraars.