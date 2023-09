Verzekeraars NN en ASR kelderen na uitspraak in woekerpoliszaak

De verzekeraars NN Group en ASR gingen woensdag keihard onderuit op de aandelenbeurs in Amsterdam na een nadelige uitspraak van het gerechtshof Den Haag rond zogeheten woekerpolissen. NN leverde bijna 19 procent in en ASR kelderde ruim 14 procent. Ook branchegenoot Aegon had het lastig met een min van 4,3 procent.

Volgens het hof heeft NN in het verleden bij mensen met een beleggingsverzekering kosten ingehouden die niet met de klant overeengekomen waren. Dat kan betekenen dat de verzekeraar nog vele duizenden klanten moet gaan compenseren. Bij ASR gaat het om polissen die zijn verkocht door de Nederlandse activiteiten van Aegon, die recent zijn overgenomen door ASR. In een lijvige uitspraak wordt de verzekeraar op meerdere punten in het ongelijk gesteld en erop gewezen dat vergoedingen op zijn plaats zijn.

Woekerpolisclaims richting NN en ASR kunnen voor de verzekeraars een flinke kostenpost worden. Een analist van ING denkt dat NN een voorziening rond de 390 miljoen euro moet nemen, voor ASR gaat hij uit van 488 miljoen euro. Kenners van KBC Securities denken ook dat bedragen in de honderden miljoenen euro’s kunnen lopen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde een fractie hoger op 721,74 punten. De MidKap ging 0,2 procent omlaag tot 823,88 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 0,4 procent.

Chipbedrijf ASMI en betalingsverwerker Adyen waren koplopers in de hoofdindex op het Damrak met winsten tot 3,8 procent. In de MidKap was verlichtingsbedrijf Signify de sterkste stijger met een plus van 2,4 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een min van ruim 3 procent.

Ajax zakte 1 procent. President-commissaris Pier Eringa van de beursgenoteerde voetbalclub is per direct opgestapt in de nasleep van de onrust die is ontstaan rond de onlangs ontslagen technisch directeur Sven Mislintat vanwege mogelijke belangenverstrengeling.

Het Eindhovense medisch-technologisch bedrijf Onward Medical sprong op de beurs in Brussel 29 procent omhoog. Onward werkt aan technologie die mensen met een dwarslaesie weer moet helpen bewegen en meldde een succes. In Stockholm kwam kledingverkoper H&M met resultaten en werd daarop 3,4 procent hoger gezet.

De euro was 1,0522 dollar waard, tegen 1,0578 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,4 procent tot 93,37 dollar en Brentolie werd 2,6 procent duurder op 96,39 dollar per vat.