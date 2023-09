Warme septemberdagen zitten najaarsverkoop H&M dwars

Modewinkelconcern H&M heeft last van het warme septemberweer in grote delen van Europa. Door de vaak zomerse temperaturen kopen klanten minder kleding uit de najaarscollectie, wat heeft bijgedragen aan een daling van de verkoopcijfers.

H&M verwacht een daling van 10 procent van de kledingverkopen in september, vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Naast het “ongewoon warme weer” in Europa heeft dat ook te maken met het vertrek van de Zweedse modeketen uit Rusland, als reactie op de inval van dat land in Oekra├»ne.

De multinational, die ook eigenaar is van ketens als Monki, Weekday en Cos, bracht eerder al teleurstellende verkoopcijfers over het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar naar buiten. In de maanden juni, juli en augustus wist het bedrijf de omzet alleen maar op te voeren dankzij gunstige wisselkoersen. Gecorrigeerd voor die valuta-effecten bleef de omzet gelijk aan die van vorig jaar.

Nu maakt H&M ook bekend wat de winst in diezelfde periode was. De operationele winst, waar belastingen en rentebetalingen nog niet van zijn afgetrokken, was met 4,7 miljard Zweedse kroon ( 403 miljoen euro) ruim het vijfvoudige van het resultaat een jaar eerder.

Dat kwam deels doordat H&M in het derde kwartaal van 2022 nog forse eenmalige kosten had voor het vertrek uit Rusland. Ook bracht het bedrijf de kosten voor administratieve zaken en de inkoop van kleding omlaag. De winstmarge bij H&M is nog wel lager dan het bedrijf zelf wil.