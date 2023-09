Aandacht beleggers gaat uit naar effect hoge olieprijzen

De aandacht van beleggers op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat donderdag onder meer uit naar de olieprijzen en verzekeraars. NN en ASR leden een dag eerder nog forse koersverliezen doordat ze ongunstige uitspraken van het gerechtshof Den Haag over zogenoemde woekerpolissen te verwerken kregen. Het is de vraag of ze nu enig herstel laten zien. Daarnaast voedden de almaar oplopende olieprijzen de zorg dat de inflatie langere tijd hoog zal blijven, wat aan de bedrijfswinsten knaagt en ook voor hoge rentes zorgt.

Een vat Amerikaanse olie bereikte in de nacht van woensdag op donderdag de hoogste prijs in meer dan een jaar tijd en kost nu zo’n 95 dollar. Door die oplopende olieprijzen behoorden energieconcerns als Chevron en ExxonMobil tot de winnaars op de aandelenbeurs in New York. Een bericht over de Amerikaanse olievoorraden gaf de prijs voor aardolie nog een zetje omhoog.

NN en ASR kelderden woensdag respectievelijk 19 en 14 procent, doordat ze moeten vrezen voor het betalen van honderden miljoenen euro’s aan compensatie. De rechter oordeelde namelijk dat klanten met bepaalde beleggingsverzekeringen in het verleden veel meer kosten hadden dan was overeengekomen.

De beurzen in Azië leden overwegend verliezen na de verdere opmars van de olieprijzen. Zo koerste de Nikkei in Tokio af op een verlies van 1,3 procent. Ook de beurs in Hongkong stond fors lager, met een verlies van zo’n 1 procent. Hier werd bekend dat het door financiële schandalen geplaagde Evergrande de handel in zijn aandelen had opgeschort.

Woensdag was het sentiment op de Europese handelsvloeren overwegend negatief, hoewel de AEX-index nog een fractie hoger eindigde op 721,74 punten. Maar de MidKap, met middelgrote fondsen, daalde juist in Amsterdam. Ook de beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen tekenden kleine verliezen op.

Op het Damrak kan NX Filtration in beweging komen op nieuws over een opdracht voor bierbrouwer Carlsberg. De Enschedese ontwikkelaar van waterzuiveringstechnologie heeft nieuwe filters geleverd voor de brouwerij van het Deense concern in Fredericia.

De ontwikkelaar van duurzame-energieprojecten New Sources Energy, een klein beursfonds in Amsterdam, maakte zijn tussentijdse resultaten bekend. Het bedrijf boekte in het eerste halfjaar geen omzet en leed een verlies van 178.000 euro. Het eigen vermogen was negatief.

De euro won een fractie ten opzichte van de dollar en was 1,0508 dollar waard.