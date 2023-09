ABN AMRO schrapt 70 procent van de banen in New York

Het personeelsbestand van ABN AMRO in New York krimpt tegen het einde van het jaar met 70 procent. Het gaat om in totaal 52 van de 73 functies in de Amerikaanse stad. Het schrappen van die banen is onderdeel van de strategie van de bank om de focus meer te leggen op Europa.

Volgens een woordvoerster van de bank is ABN AMRO “bijna klaar” met het terugtrekken “uit landen buiten Noordwest-Europa”. De plannen daarvoor werden in augustus 2020 aangekondigd. In totaal zouden in een periode van drie tot vier jaar 800 van de circa 2500 banen verdwijnen bij de zakenbank van ABN AMRO.

Het lukte ABN AMRO, ooit een grote internationale bank met veel wereldwijde ambities, al jaren niet om met dit werk aan de eigen winstdoelstellingen te voldoen. Diverse probleemdossiers in deze activiteiten, onder meer in Singapore, zadelden het concern eerder met forse verliezen op. Topman Robert Swaak zag in Europa daarentegen nog wel kansen voor de zakenbank.