Afvalverwerker Renewi maakt koerssprong op Damrak na overnamebod

Afvalverwerker Renewi heeft donderdag een koerssprong van bijna 39 procent gemaakt. Dat gebeurde na een bod van een Australisch beleggingsfonds, dat het Nederlands-Britse bedrijf wil overnemen. Renewi werd daarmee gewaardeerd op zo’n 636 miljoen pond, omgerekend 736 miljoen euro. De afvalverwerker zelf vindt die prijs echter te laag.

Het bod werd gedaan door de vermogensbeheertak van investeringsbank Macquarie. Die stelde dat het bod ruim de helft hoger is dan de slotkoers van de Renewi-aandelen op dinsdag. Macquarie investeert al flink in afvalbedrijven. Zo kocht het eerder al enkele Amerikaanse spelers in die branche. Maar Renewi roept aandeelhouders op niet in te gaan op het bod. Het bedrijf vindt het bod niet in verhouding met alle mogelijkheden die het bedrijf in de toekomst denkt te hebben.

De beurs stond verder in het teken van de effecten van de hoge olieprijzen. Zo bereikte de prijs voor een vat Amerikaanse olie in de nacht van woensdag op donderdag het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. Daardoor werd de vrees aangewakkerd voor een langere periode van hoge inflatie. Maar gedurende de dag zakten de prijzen weer. Zo kostte een vat Amerikaanse olie bij het slot van de Europese beurzen 1 procent minder op 92,80 dollar. Een vat Brentolie daalde 0,6 procent in prijs en was 95,99 dollar waard.

De AEX-index sloot de handelsdag 0,6 procent hoger af op 725,99 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 824,41 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

NN (plus 3,1 procent) wist de weg omhoog weer te vinden, na een koersval op woensdag. Toen verloor de verzekeraar 19 procent. Dinsdag deed het gerechtshof van Den Haag uitspraak over zogenoemde woekerpolissen. Volgens de rechter hadden klanten met bepaalde beleggingsverzekeringen in het verleden veel meer kosten dan was overeengekomen. Daardoor moet NN vrezen voor het betalen van honderden miljoenen euro’s aan compensatie.

Philips was de hekkensluiter in de AEX, met een min van 2,4 procent. NRC bracht woensdag een onderzoek naar buiten waaruit naar voren kwam dat het medisch-technologisch concern jarenlang duizenden klachten over zijn slaapapneu-apparaten heeft achtergehouden. Die kwestie achtervolgt Philips al jaren. Eerder moest het bedrijf wereldwijd miljoenen apparaten terugroepen, omdat geluiddempend schuim kon afbrokkelen.

De euro was 1,0569 dollar waard, tegen 1,0522 dollar een dag eerder.