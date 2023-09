Australisch fonds aast op Nederlands-Britse afvalverwerker Renewi

De Nederlands-Britse afvalverwerker Renewi is een overnameprooi geworden van een Australisch beleggingsfonds. De vermogensbeheertak van investeringsbank Macquarie heeft een bod uitgebracht waarmee Renewi wordt gewaardeerd op zo’n 636 miljoen pond (736 miljoen euro). Maar de afvalverwerker vindt die prijs te laag en roept aandeelhouders op niet in te gaan op het voorstel.

Volgens Macquarie ligt het bod ruim de helft hoger dan de slotkoers van Renewi-aandelen op dinsdag. Het bestuur Renewi wijst het bod af, omdat het te laag zou liggen in verhouding met alle mogelijkheden die het bedrijf in de toekomst denkt te hebben.

Macquarie investeert al volop in afvalbedrijven en kocht het afgelopen jaar onder andere enkele Amerikaanse spelers in die branche. Zo verwierven de AustraliĆ«rs in juni nog een meerderheidsbelang in Coastal Waste & Recycling, dat in de staten Florida en Georgia het afval van zo’n 450.000 klanten ophaalt.

Die ervaring met afvalverwerking kan ook Renewi ten goede komen, betoogt de beleggingsdivisie van de bank. Zo zouden ook gemeenten, bedrijven en huishoudens in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Belgiƫ kunnen profiteren van de overname van het beursgenoteerde bedrijf.

Renewi ontstond in 2017 door een fusie van de Britse Shanks Group en het Nederlandse Van Gansewinkel. Het afgeketste overnamebod zorgde voor een sterke reactie op de aandelenbeurs in Amsterdam. Het aandeel Renewi stond woensdagmiddag zo’n 39 procent hoger.