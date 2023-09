Bronnen: bedrijf achter game Fortnite schrapt honderden banen

Epic Games, de ontwikkelaar van de populaire videogame Fortnite, ontslaat 870 werknemers. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Het bedrijf zou dat hebben aangekondigd in een memo gericht aan het personeel, maar heeft zelf nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

Fortnite, een schietspel waarin spelers het online tegen elkaar kunnen opnemen, heeft wereldwijd ruim 400 miljoen gebruikers. Daarnaast zit Epic Games, een van de grootste particuliere gamebedrijven ter wereld, ook achter Unreal Engine. Dat is een veelgebruikt technologiepakket voor de ontwikkeling van games.

Epic Games is niet het eerste bedrijf in de techsector dat banen schrapt. Ook bij grote bedrijven als Amazon en Facebook-moederbedrijf Meta vielen eerder ontslagen. Maar ook bij kleinere bedrijven kwamen banen te vervallen. Zo schrapte Niantic, het bedrijf achter het spel Pokémon Go, in juni 230 banen na het sluiten van een gamestudio in Los Angeles.