Hypotheekshop ziet woningmarkt aantrekken en huizenprijs stijgen

De Hypotheekshop merkt dat de woningmarkt in Nederland weer aantrekt en dat de huizenprijzen opnieuw in de lift zitten, ondanks de stijgende hypotheekrente. Volgens de hypotheekadviesketen met zo’n 170 vestigingen wijzen bredere marktcijfers op een toename van de huizenprijzen met 3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar. In veel delen van Nederland zou het ook weer gebruikelijker zijn om boven de vraagprijs te bieden of zonder ontbindende voorwaarden te kopen.

Eerder meldde De Hypotheekshop al dat de daling van de huizenprijzen van eerder dit jaar tot stilstand leek gekomen. Onlangs zag het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de huizenprijzen ook al voor de derde maand op rij licht stijgen ten opzichte van de voorgaande maand. Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen leken de huizenprijzen daarmee te stabiliseren na maanden van prijsdaling.

De Hypotheekshop heeft ook eigen cijfers over hypotheken, waarmee de keten zicht heeft op ongeveer 8 procent van de markt. Het aantal aanvragen ligt in het derde kwartaal ongeveer op hetzelfde niveau als een kwartaal terug. “Dit bevestigt de stijgende trend die begon in het eerste kwartaal van dit jaar”, stelt de keten. Vooral van starters op de woningmarkt komen er meer aanvragen binnen, maar hypotheekadviseurs zien in mindere mate ook een stijging van de aanvragen voor bijvoorbeeld verbouwingen of mensen die aan hun tweede of derde huis beginnen.

Ook ziet de keten dat het aandeel van appartementen binnen de woningverkopen in de lift zit. “Deze verschuiving lijkt te worden veroorzaakt door verminderde interesse van beleggers in huurwoningen vanwege de hogere hypotheekrente en overheidsmaatregelen die zijn genomen. Veel beleggers hebben de afgelopen periode hun appartementen verkocht, wat juist starters de kans geeft om weer in te stappen.”

De Hypotheekshop merkt verder op dat de hypotheekrentes eerder dit jaar leken te stabiliseren, na de flinke rentestijging van vorig jaar. Maar deze maand zijn de rentes op de financiƫle markten weer begonnen aan een nieuwe stijging. Dat komt doordat beleggers ervan uitgaan dat centrale banken hun beleidsrentes langer hoog zullen houden dan eerder gedacht. Daardoor zijn hypotheekaanbieders ook weer overgegaan tot het verhogen van hun rentetarieven.