Laura van Geest krijgt tweede termijn als topvrouw van AFM

Laura van Geest blijft langer aan als bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De voormalig directeur van het Centraal Planbureau (CPB) is al bijna vier jaar topvrouw van toezichthouder AFM en is herbenoemd voor nog eens vier jaar. Haar nieuwe termijn gaat in op 1 februari volgend jaar.

“We zijn zeer verheugd dat Laura zich ook de komende jaren wil blijven inzetten voor de AFM”, zegt Sander Dekker, voorzitter van de raad van toezicht bij de financiële waakhond. “Onder haar leiding heeft de AFM belangrijke stappen gezet in slagvaardig en effectief toezicht op de financiële markten.”

Van Geest stond van 2013 tot 2020 aan het hoofd van het CPB. De toppositie bij de AFM was destijds vrijgekomen door het vertrek van Merel van Vroonhoven, die opzien baarde door haar topfunctie bij de financiële toezichthouder in 2019 te verruilen voor een baan voor de klas. Van Geest heeft in het verleden ook nog in diverse functies bij het ministerie van Financiën gewerkt.