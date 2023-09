Liander: weer nieuwe knelpunten op stroomnet

Op het elektriciteitsnet in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland zijn weer nieuwe knelpunten ontstaan. Volgens netbeheerder Liander is op die plekken nu ook de maximale capaciteit van het net bereikt. Daardoor is er geen ruimte om bijvoorbeeld bedrijven die veel stroom verbruiken een nieuwe aansluiting te geven.

Liander publiceert met enige regelmaat een lijst met knelpunten op het overvolle stroomnet. Zo zijn er problemen bij Bergum, Schiermonnikoog, Hattem, Winterswijk en Zutphen. Dit is een gevolg van de komst van de vele windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzamingsplannen van de industrie. Daardoor is de vraag naar ruimte op het net harder toegenomen dan dat het stroomnet kon worden uitgebreid.

Liander onderzoekt nu of het in de gebieden met knelpunten helpt om zogenoemd spitsmijden toe te passen. Dat zou betekenen dat producenten of afnemers van elektriciteit helpen het net minder te belasten door invoering of afname op piekmomenten tijdelijk te verminderen. Dat moet de druk op het stroomnet verlichten. Volgens Liander is deze optie echter niet zaligmakend. Zo’n congestiemanagementonderzoek is inmiddels afgerond voor de gebieden rond Lelystad en Bemmel. De uitkomst is dat knelpunten daar op deze manier niet volledig kunnen worden opgelost.