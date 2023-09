McDonald’s: maar kwart statiegeldbekers ingeleverd

Statiegeldbekers bij McDonald’s zijn vooralsnog geen groot succes. Sinds juli kunnen klanten bij afhaalmaaltijden kiezen voor een hardere, plastic beker met 1 euro statiegeld. Maar van die herbruikbare bekers keert slechts één op de vier terug bij McDonald’s.

Het is nog niet met zekerheid vast te stellen wat de reden is dat driekwart van de bekers wegblijft, zegt Dolly van den Akker, die bij McDonald’s Nederland verantwoordelijk is voor milieubeleid. Ze wijst erop dat klanten van McDonald’s gemiddeld een keer per drie maanden eten afhalen bij de restaurantketen, waardoor het mogelijk langer duurt voordat de resultaten van de statiegeldregeling zichtbaar zijn.

“Mogelijk belanden ze ook als collector’s item bij mensen thuis. En dat is meteen ook onze zorg, want je wil die bekers hergebruiken. Maar als ze niet terugkomen, komen er alleen maar bekers bij en dat leidt tot veel meer plastic”, zegt Van den Akker.

De statiegeldbeker kwam er na de invoering van nieuwe regels in Nederland die de berg plastic afval moeten verkleinen. Begin volgend jaar wordt die regelgeving uitgebreid. Gasten in hotels, cafés of restaurants mogen ter plaatse niet meer eten of drinken uit wegwerpservies waar plastic in zit. Dit betekent dat McDonald’s ook in de restaurants herbruikbare bekers inzet. “We hopen dat die bekers niet mee naar huis gaan. We gaan er niet op controleren, maar we zullen klanten wel vragen ze alsjeblieft in het restaurant te laten.”

Ondertussen uit McDonald’s flinke kritiek op voorstellen om op Europees niveau meer herbruikbare verpakkingen te verplichten in de horeca. Zelf ziet de restaurantketen meer heil in recyclebare materialen, waar het bedrijf de afgelopen jaren veel op heeft ingezet. Zo zijn friet- en hamburgerbakjes en rietjes niet meer van plastic maar van papier. Nieuwe EU-regelgeving zou een koerswijziging betekenen die voor een terugkeer van plastic zorgt terwijl de milieuwinst twijfelachtig is, betoogde internationaal ‘chief impact officer’ Jon Banner in een interview met Bloomberg.

Milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux is kritisch over die lezing. “Er is voldoende bewijs dat de transitie van wegwerpverpakkingen naar herbruikbaar goed is voor het milieu. En het klopt weliswaar dat wegwerppapier minder schadelijk is dan wegwerpplastic. Maar papier brengt andere milieuproblemen met zich mee”, reageert directeur Rob Buurman. Hij verwijst bijvoorbeeld naar al het verbruik van water, land en bos voor de productie van kartonnen verpakkingen.