Nederland heeft een sterk Europa nodig, vindt de SER

Nederland heeft een sterk Europa nodig omdat de economische en politieke machtsverhoudingen in de wereld snel verschuiven. De Sociaal-Economische Raad (SER) zegt dit in een verkenning voor de beleidsagenda van de Europese Unie voor 2024 tot en met 2029. Deze agenda heeft veel invloed op het beleid in Nederland.

Volgens de adviesraad voor de regering en het parlement hebben de coronapandemie en de oorlog in Oekra├»ne laten zien hoe afhankelijk Europa is van het buitenland voor bepaalde producten en welke risico’s dit met zich meebrengt. Europa moet volgens de SER daarom goed kunnen concurreren met andere grote economie├źn en minder afhankelijk zijn van landen buiten de EU. De Europese Unie moet echter wel een open economie blijven en onder meer doorgaan met investeren in concurrentiekracht, industrie- en technologiebeleid en handelsverdragen blijven sluiten.

SER-voorzitter Kim Putters vindt dat doeltreffend en samenhangend beleid nodig is om de EU sterker te maken. “Daarbij moet Europees, nationaal, regionaal en lokaal beleid beter met elkaar vervlochten worden in het hele proces van totstandkoming en uitvoering.” Na de Europese verkiezingen in 2024 wordt de nieuwe beleidsagenda gemaakt.