Reisorganisatie Vacansoleil failliet verklaard

Vacansoleil is failliet verklaard door de rechtbank Oost-Brabant, meldt de reisorganisatie. Het bankroet volgt op het uitstel van betaling, dat de touroperator dinsdag al aanvroeg. Volgens bewindvoerder Lodewijk Hox, die met het bankroet is aangesteld als curator, komt er daarmee duidelijkheid voor mensen die nog op vakantie zouden gaan.

Ook voor andere betrokkenen zou het bankroet een verbetering betekenen ten opzichte van de onzekerheid van de afgelopen dagen. “De medewerkers kunnen nu bij uitkeringsinstantie UWV aankloppen voor hun loon. En we kunnen nu over een doorstart gaan praten”, laat Hox weten.

Klanten van het in campingvakanties gespecialiseerde Vacansoleil maken aanspraak op een vergoeding van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Hox schat in dat de reizen van veruit de meeste klanten zijn gedekt. Zij zouden ook nog op vakantie moeten kunnen. Alleen van een kleine groep, met name internationale reizigers, is de reis waarschijnlijk niet gedekt.

Vacansoleil kwam in de problemen doordat het bedrijf naar eigen zeggen een grote schuldenlast had opgebouwd in het verleden. Na de uitbraak van de coronapandemie zakte de verkoop van campingvakanties in en moest de onderneming extra financiering aantrekken. Nu de rentes hard zijn gestegen, is die schuldenberg onhoudbaar geworden. Ook de hoge inflatie zorgde voor moeilijkheden voor Vacansoleil.

Maar Hox denkt niet dat het bankroet het einde hoeft te betekenen van de reisorganisatie en hij ziet goede kansen voor een doorstart. “Wij merken dat er veel interesse is in de onderneming en de markt die de onderneming bedient”, geeft hij aan. Achter de schermen hebben ook al wat aftastende gesprekken plaatsgevonden met partijen die Vacansoleil misschien zouden willen overnemen.

Hox benadrukt dat Vacansoleil is omgevallen door problemen uit het verleden, maar dat het bedrijf operationeel nu juist goed draait. Bij Vacansoleil werken driehonderd mensen. Via het in 1969 opgerichte Vacansoleil zijn jaarlijks zo’n half miljoen mensen op vakantie gegaan in 22 Europese landen.

Een woordvoerster van reisbrancheorganisatie ANVR noemt het faillissement “een hele vervelende situatie waar niemand in wil komen”. Ze meldt daarbij dat er geen signalen zijn dat andere reisorganisaties Vacansoleil achterna gaan. “Vacansoleil stond er voor corona al niet goed voor en had daarom minder vet op de botten dan de rest.” Vakbonden willen geen commentaar geven omdat ze niet zoveel leden hebben bij Vacansoleil.