Ruim 12.000 vluchten minder toegestaan op Schiphol in zomer 2024

Het aantal toegestane vluchten via Schiphol zal in het zomerseizoen van volgend jaar 12.400 lager uitvallen dan in dezelfde periode dit jaar. Dat meldt de luchthaven bij de publicatie van zijn capaciteitsdeclaratie, het document waarin de beschikbare capaciteit op Schiphol van eind maart tot en met eind oktober is vastgesteld. Ook het maximale aantal vluchten met privéjets wordt teruggeschroefd.

Het verlagen van het aantal vluchten heeft volgens de luchthaven te maken met het maximale aantal van 460.000 vluchten per jaar, waar Schiphol zich vanaf komend voorjaar aan moet houden. Tot die tijd ligt het maximum nog op 500.000 vluchten. In het zomerseizoen kunnen in 2024 nog maximaal 280.645 vliegtuigen landen op en opstijgen van Schiphol. Het aandeel ‘kleinzakelijk verkeer”, waaronder ook privévluchten vallen, krimpt met 40 procent tot 12.000. 7200 vluchten daarvan mogen plaatsvinden in de zomerperiode. Dat was dit jaar nog 17.000.

Schiphol meldt verder dat er 87 typen vliegtuigen in de capaciteitsdeclaratie zijn opgenomen die niet langer welkom zijn. Dat gaat om de toestellen die relatief veel lawaai maken. “Deze vliegtuigtypen vlogen al niet meer van en naar Schiphol en door het verbod in de capaciteitsdeclaratie is er nu de garantie dat ze ook niet meer terugkomen”, stelt de luchthaven.