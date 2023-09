Tesla aangeklaagd om racisme op de werkvloer

Tesla is aangeklaagd door een Amerikaans agentschap dat optreedt tegen discriminatie op de werkvloer. De elektrische autofabrikant zou een racistische werkomgeving hebben gecreëerd voor zwarte werknemers in een fabriek in Californië.

Volgens de Equal Employment Opportunity Commission, dat Tesla al onderzocht, heeft de autofabrikant werknemers onderworpen aan “ernstige of doordringende racistische intimidatie”. Verder zou Tesla werknemers die een klacht hadden ingediend oneerlijk hebben behandeld.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Tesla op de vingers wordt getikt om racisme. Zo ontving een voormalig werknemer van de fabrikant eerder bijna 3,2 miljoen dollar schadevergoeding vanwege de racistische werkomgeving waar hij in 2015 en 2016 mee te maken had. Hij kreeg bijvoorbeeld regelmatig racistische opmerkingen en ook viel het “n-woord” meermaals.

Er loopt nog een andere zaak tegen Tesla waarin het bedrijf wordt beticht van “ongebreideld racisme” door een mensenrechtenorganisatie uit Californië.