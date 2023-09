Topman Sony-divisie achter de PlayStation gaat met pensioen

Topman Jim Ryan van Sony Interactive Entertainment heeft zijn pensioen aangekondigd na bijna dertig jaar voor het concern achter spelcomputer PlayStation te hebben gewerkt. Hij was de afgelopen tijd ook een grote criticus van de overname van Activision Blizzard, uitgever van games als Call of Duty en World of Warcraft, door Sony-rivaal Microsoft. Ryan lobbyde ook tegen de deal bij toezichthouders. Onlangs werd echter bekend dat de megaovername van 69 miljard dollar hoogstwaarschijnlijk toch doorgaat.

Ryan kwam in 1994 bij Sony werken, net voordat de eerste PlayStation-console werd ge√Įntroduceerd, en werd in 2019 in zijn huidige functie benoemd. Ryan leidde de gamedivisie van het Japanse concern tijdens de lancering van de nieuwste console, de PlayStation 5, eind 2020.

Hoewel de verkoop van die spelcomputer aanvankelijk veel te lijden had onder leveringsproblemen te midden van de coronacrisis, zijn er inmiddels toch al meer dan 40 miljoen exemplaren van verkocht. Sony sloot recent ook een deal met Microsoft, het bedrijf achter de Xbox, om ervoor te zorgen dat het populaire schietspel Call of Duty ook na de overname van Activision Blizzard door Microsoft beschikbaar zal blijven voor de PlayStation.

Het is de bedoeling dat Ryan in maart opstapt. De 63-jarige directeur stelt zelf dat zijn baan bij het Japanse concern in de Verenigde Staten lastig te combineren werd met zijn privéleven in het Verenigd Koninkrijk. Bij de gamedivisie van Sony wordt hij dan op interimbasis opgevolgd door Hiroki Totoki, een van de hoogste bestuurders van het bedrijf in Japan. Sony trekt maximaal een jaar uit om een definitieve opvolger te vinden.

De Microsoft-deal was het niet het enige waar Ryan kritiek op had. Hij bekritiseerde eind 2021 ook Bobby Kotick, de topman van Activision, na verwijten dat die onderneming niet adequaat reageerde op beschuldigingen van seksueel wangedrag en intimidatie van vrouwen. Ryan veroorzaakte zelf soms ook controverses. Vorig jaar maakte Ryan bijvoorbeeld nog verschillende collega’s binnen Sony kwaad nadat hij een memo had gestuurd waarin opmerkingen over de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof over de toegang tot abortus werden gecombineerd met uitweidingen over de eerste verjaardag van zijn twee katten.