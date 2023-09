Verzekeraars verliezen opnieuw op licht lagere beurs Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een klein verlies aan de nieuwe handelsdag begonnen. Verzekeraars NN en ASR daalden opnieuw na de koersklap van een dag eerder, toen de vrees voor de gevolgen van ongunstige gerechtelijke uitspraken rond zogenoemde woekerpolissen toesloeg.

NN en ASR verloren tot 1,6 procent procent in de eerste handelsminuten. Eerder deze week oordeelde het gerechtshof van Den Haag dat klanten met bepaalde beleggingsverzekeringen meer geld kwijt waren dan in hun polissen was afgesproken, waardoor een compensatie terecht zou zijn. Analisten houden rekening met een financiĆ«le impact van honderden miljoenen euro’s.

Beleggers hadden daarnaast oog voor de effecten van de aanhoudend stijgende olieprijzen. De prijs voor een vat Amerikaanse olie bereikte het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. Dat wakkert de vrees aan voor een lagere periode van hoge inflatie, wat aan de bedrijfswinsten kan knagen en de rentes hoog houdt.

Oliebedrijven kunnen juist profiteren. Shell noteerde in de ochtend 0,7 procent hoger in Amsterdam. In Londen steeg BP 1,2 procent en TotalEnergies stond 2,1 procent hoger in Parijs.

Een vat Amerikaanse olie was tijdens de ochtendhandel 0,9 procent duurder op 94,48 dollar. Brentolie steeg 0,8 procent in prijs tot 97,33 dollar per vat.

De AEX begon 0,1 procent lager op 720,93 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 821,59 punten. Op de beurzen in Parijs en Frankfurt stegen de bekendste graadmeters tot 0,3. Londen won 0,1 procent.

Het aandeel van Volkswagen won 0,5 procent. Het Duitse autoconcern kampte woensdag met een grote IT-storing die veel fabrieken raakte, maar zei donderdagochtend die technische problemen te hebben opgelost. Op het Damrak won NX Filtration 1,7 procent. Het waterzuiveringsbedrijf maakte bekend filters te hebben geleverd aan een grote Deense brouwerij van bierconcern Carlsberg.

De euro was 1,0505 dollar waard, tegenover 1,0522 bij het slot van de beurshandel woensdag.